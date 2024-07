POL-WL: Hoher Sachschaden nach Unfall auf Krankenhausparkplatz ++ Buchholz - Gartengeräte gestohlen++ Neu Wulmstorf - Zeugen nach Unfall gesucht ++ Brackel - Esel verursachen Verkehrsbehinderungen

Polizeiinspektion Harburg

Zu einem Unfall mit hohem Sachschaden kam es am Donnerstag, 19.07.2024, gegen 15.30 Uhr, am Krankenhaus Buchholz in der Steinbecker Straße. Ein 67jähriger Fahrer eines BMW fuhr beim Ausparken mit hoher Geschwindigkeit rückwärts gegen ein anderes geparktes Auto. Im Anschluss beschleunigte der Fahrer dann mit hohem Tempo und fuhr vorwärts gegen mehrere Verkehrszeichen, einen Kassenautomaten, über einen Findling bis er dann gegen zwei weitere geparkte Autos stieß und zum Stehen kam. Der Fahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und zur Untersuchung dann ins Krankenhaus gebracht. Andere Verkehrsteilnehmer wurde glücklicher Weise nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 116.000 Euro. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt und wird nun ermittelt.

Buchholz - Gartengeräte aus Garage gestohlen

Eine Vielzahl an Gartenwerkzeugen wurden in der Zeit von Dienstag, 16.07., bis Donnerstag, 18.07.2024 aus zwei Garagen in der Gartenstraße in Sprötze gestohlen. Der oder die Täter nahmen unter anderem mehrere Hochdruckreiniger, Rasentrimmer, Kettensägen und Ladegräte samt Akkus mit. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zum Abtransport der Gegenstände dürfte zumindest ein großes Auto oder Transporter genutzt worden sein. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Harburg unter 04181/2850 entgegen.

Neu Wulmstorf - Zeugen nach Parkplatzunfall gesucht

Am Donnerstag, 18.07.2024 beobachteten Zeugen, wie es auf dem Parkplatz des Lebensmitteldiscounters ALDI in der Hauptstraße in Neu Wulmstorf gegen 10:55 Uhr zu einem Parkplatzunfall kam. Der Fahrer eines blauen Skoda war gegen ein anderes, geparktes Auto gefahren und hat anschließend den Unfallort verlassen, ohne die Polizei zu benachrichtigen. An dem geparkten Auto war ein Schaden von etwa 1000 Euro entstanden. Die Zeugen notierten sich das Kennzeichen des Unfallverursachers und warteten dann auf den Eigentümer des geparkten Autos. Für die weiteren Ermittlungen sucht die Polizei Neu Wulmstorf (040-33441990) die Zeugen, die den Unfall beobachtet und dem Eigentümer das Kennzeichen übermittelt haben.

Brackel - Ausgebüchste Esel verursachen Verkehrsbehinderungen

Zu einem tierischen Einsatz wurden die Beamten der Polizeistation Salzhausen am Donnerstag Abend gerufen. Eine 7-köpfige Eselgruppe war von einer Wiese ausgebrochen und lief über die Hauptstraße Brackel in Richtung Holtorfsfloh. Es kam dabei zu nicht unerheblichen Verkehrsbehinderungen. Zusammen mit Eigentümerin der Esel wurden diese dann über 3 Kilometer mit polizeilicher Begleitung zurück auf die Wiese getrieben.

