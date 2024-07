POL-WL: Baustellenbeschilderung gestohlen

Winsen (ots) - Bereits am 29.06.2024, zwischen 11:00 und 16:00 Uhr, kam es in einem Reihenhaus in der Straße Winsener Baum in Winsen/Luhe zu einem Diebstahl von diversem Goldschmuck. Während einer, in den sozialen Medien inserierten, Haushaltsauflösung wurde die Geschädigte von einem männlichen Täter in ein Gespräch verwickelt, während seine Partnerin das Haus ...

