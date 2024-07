Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum von Freitag, 12.07.2024, 12:00 Uhr bis Sonntag, 14.07.2024, 12:00 Uhr

Landkreis Harburg (ots)

Buchholz i.d.N. - Scheiben mehrerer Pkw eingeschlagen

Am Freitag wurden in den Abendstunden auf dem Park+Ride Parkplatz am Bahnhof Buchholz die Scheiben mehrerer Pkw eingeschlagen. Die Fahrzeuge wurden scheinbar nach Diebesgut durchsucht.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, mögen sich bitte bei der Polizei in Buchholz (Tel.: 04181-2850) melden.

Stove - Unter Alkoholeinfluss zum "Elb-Spectaculum"

Am Wochenende fand in Stove das Mittelalterfest "Elb-Spectaculum" statt. Zu diesem reiste in der Nacht zum Samstag auch eine 58-jährige Schleswig-Holsteinerin mit ihrem Pkw-Gespann an. Zwei bisher unbekannte Zeugen sollen beobachtet haben, wie die Fahrzeugführerin, vermutlich aufgrund einer erheblichen Alkoholisierung, Probleme hatte, auf das Gelände zu fahren und ihr geholfen haben.

Erst am Samstagvormittag wurde die Polizei hinzugerufen, da die Fahrzeugführerin erneut mit ihrem Pkw-Gespann und unter Alkoholeinfluss losfuhr. Bei einer Kontrolle konnte die Alkoholisierung bestätigt werden und es wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Zudem war die Fahrzeugführerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Die Zeugen, die der Fahrzeugführerin geholfen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Winsen (Luhe) (Tel.: 04171-7960) zu melden.

A39 - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstagmorgen wurde der Polizei ein Unfall auf der A39 gemeldet. Dabei soll ein Pkw die Mittelschutzplanke touchiert haben. Bei einer Kontrolle des Fahrzeugs wurden mehrere alkoholhaltige Getränkedosen im Innenraum festgestellt, außerdem schien der Fahrzeugführer alkoholisiert zu sein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,31 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Harmstorf - Fahren unter Cannabiseinfluss

Am Samstag kontrollierten Polizeibeamte in Harmstorf gegen Mittag einen Motorradfahrer nach einem Geschwindigkeitsverstoß. Bei der Kontrolle ergaben sich konkrete Hinweise, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Cannabis steht. Der Konsum wurde schließlich eingeräumt. Dem Motorradfahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Buchholz i.d.N. - Körperverletzung

Am Samstagnachmittag kam es in der Buchholzer Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mindestens fünf jungen Männern. Ein Mann soll von zwei anderen Männern festgehalten und von einem weiteren geschlagen worden sein. Die Tatverdächtigen konnten im Nahbereich festgestellt und identifiziert werden.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, mögen sich bitte bei der Polizei in Buchholz (Tel.: 04181-2850) melden.

A1 - Streitigkeiten auf der Autobahn

Am Samstagabend meldete sich eine 28-jährige Verkehrsteilnehmerin bei der Polizei. Sie stehe nach einem Streit mit ihrem Lebensgefährten mit ihrem Pkw auf dem Seitenstreifen der A1. Der Lebensgefährte, welcher wahrnehmbar unter Drogeneinfluss stand, leistete bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen erheblichen Widerstand. Es wurden mehrere Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

