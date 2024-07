Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Unbekannte flexen Zigarettenautomat auf ++ Marschacht - Aufsitzmäher entwendet ++ Seevetal - Dachgeschoss brennt aus

Seevetal (ots)

Unbekannte Täter haben in der Gustav-Becker-Straße in Seevetal im Bereich des Bahnhofes in der Nacht zum 11.07.2024 einen Zigarettenautomaten vermutlich mit einer Flex geöffnet und den Inhalt, Zigaretten und Bargeld, entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Seevetal unter 04105/6200 entgegen.

Marschacht - Aufsitzmäher entwendet

Obwohl der Eigentümer eines Husqvarna Aufsitzrasenmähers diesen in seinem Carport in der Elbuferstraße mit einer Eisenkette gesichert hatte, haben in der Nacht von Sonntag 07.07.2024 auf Montag, 08.07.2024, unbekannte Täter das Gerät gestohlen. Offensichtlich wurde mit einem Bolzenschneider die Kette geöffnet. Hinweise nimmt die Polizeistation Marschacht unter 04176/ 948930 entgegen. Der Schaden beträgt ca. 1.500 Euro.

Seevetal - Dachstuhlbrand macht Haus unbewohnbar

Am Mittwoch, 10.07.2024, gegen 23.10 Uhr, hörten die Bewohner eines Einfamilienhauses im Harmsweg in Seevetal/ Maschen einen lauten Knall und stellten anschließend fest, dass Teile des Dachstuhles in Flammen standen. Vermutlich hatte bei dem Gewitter ein Blitz in das Haus eingeschlagen. Die insgesamt sechs Feuerwehren löschten dann das Feuer, das sich auf das Obergeschoss ausgebreitet hatte. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Eigentümer kommen zunächst bei Bekannten unter. Der Schaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt. Der Brandort wurde zur Klärung der Brandursache beschlagnahmt.

