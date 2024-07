Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Aufgefundener Ring wieder bei rechtmäßiger Eigentümerin ++ Seevetal/Over - Vermisste Frau aufgefunden

Seevetal/ A7 (ots)

"Es ist ein besonderer Ring und ich bin überaus glücklich, dass es noch so ehrliche Menschen gibt", sagte die Eigentümerin eines Goldringes, der am 20.06.2024 auf dem Autobahnrastplatz Seevetal- Ost aufgefunden worden ist (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/5809198). Eine Autofahrererin hatte den Ring auf dem Parkplatz gefunden und anschließend zur Polizei in Seevetal gebracht. Durch den Ermittlungsdienst konnte dann im Anschluss herausgefunden werden, wem der Ring gehörte. Die Eigentümerin, eine Frau aus Borken im Münsterland, holte dann in Begleitung ihres Ehemannes am vergangenen Montag den Ring bei der Gemeinde Seevetal ab. "Der Ring war ein Geschenk zum 60ten Geburtstag und hatte eine große Bedeutung für uns Beide", so die Frau. Die Frau hatte den Ring von dem Finger abgenommen und auf den Schoß gelegt, um sich bei der nächsten Autobahnraststätte die Hände zu waschen. Bei Erreichen der Raststätte hatte sie dieses jedoch vergessen du ist ausgestiegen, ohne auf den Ring zu achten. Nachdem die Frau den Verlust des Ringes am 20.06.2024 festgestellt hatte wurde sogar der vor ihnen liegende Urlaub abgebrochen. Dieser wird jetzt nachgeholt und das mit dem wiederaufgefundenen Ring am Finger. Für die ehrliche Finderin gab es ein großes, ehrliches Dankeschön.

Die seit dem 04.07.2024 vermisste 62jährige Frau aus Seevetal (siehe Meldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/5816361) ist am 08.07.2024 im Bereich der Tiefstackschleuse/ Billweder Bucht in der Norderelbe tot aufgefunden worden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

