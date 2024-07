POL-WL: Brand nach einer Explosion in einer Asylbewerberunterkunft im Landkreis Harburg - Information zu Verletzten und getroffenen Maßnahmen

Buchholz in der Nordheide (ots) - Am 08.07.2024 kam es in den Mittagsstunden zu einem polizeilichen Einsatz in der Asylbewerberunterkunft Bremer Straße 72B in 21244 Buchholz in der Nordheide. Einsatzanlass waren Hinweise auf eine Brandgefahr. Eine Polizeivollzugsbeamtin und ein Polizeivollzugsbeamter betraten unter ...

mehr