Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemeldung der PI Harburg für den Zeitraum von Freitag, 05.07.2024, 12:00 Uhr bis Sonntag 07.07.2024, 12:00 Uhr

LK Harburg (ots)

Toppenstedt - Verkehrsunfall: Betrunken und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am späteren Samstagnachmittag wurde durch einen Zeugen ein Verkehrsunfall an einem Bahnübergang im Bereich Toppenstedt gemeldet. Durch die eingesetzten Beamten wurde der unverletzte, jedoch augenscheinlich alkoholisierte 32-jährige Fahrzeugführer angetroffen. Ein Atemalkoholtest ergab 2,4 Promille. Weiterhin war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren, u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis.

Bundesautobahn 1 - Verkehrsunfall unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken

Am Freitagabend kam es auf der A1, in Fahrtrichtung Bremen, Km. 12, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Verletzt wurde hierbei niemand. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte durch die eingesetzten Beamten bei dem 70-jährigen Unfallverursacher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,51 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde daraufhin eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren gegen den Unfallverursacher wurde eingeleitet.

Seevetal / Hittfeld - Diebstahl eines Lastenaufzugs

In der Nacht von Donnerstag (ca. 17:00 Uhr) bis Freitag (ca. 10:00 Uhr) kam es durch eine bisher unbekannte Täterschaft in Hittfeld in der Henry-Henschen-Allee bei einer dortigen Baustelle zu einem Diebstahl eines elektronischen Lastenaufzugs. Die Schadenshöhe wird auf ca. 3000 EUR geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Seevetal unter 04105-6200 zu melden.

Neu Wulmstorf - zwei Trunkenheitsfahrten infolge Alkohol

Am frühen Samstagmorgen, gegen 00:30 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Neu Wulmstorf in der Elstorfer Straße einen Pkw Toyota. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 21-jährige Fahrzeugführer seinen Pkw unter dem Einfluss von Alkohol führte. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,98 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

In den Mittagsstunden des 06.07.2024 kontrollierten Beamtinnen der Polizei Neu Wulmstorf einen Pkw Renault in der Königsberger Straße. Bei dem 38-jährigen Fahrzeugführer wurde während der Kontrolle eine Atemalkoholkonzentration von 0,58 Promille festgestellt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Dem Betroffenen der Ordnungswidrigkeit erwartet nun ein einmonatiges Fahrverbot sowie eine Geldstrafe.

Tostedt - schwerer Verkehrsunfall: Motorradfahrer alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen

Am Samstag kam es gegen 12:20 Uhr in der Heidenauer Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad. Der 39-jährige Fahrzeugführer kam in einer Linkskurve von der Straße ab und stürzte im Seitenraum. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Wistedt - Diebstahl eines Pedelec aus einer Garage

Zwischen dem 05.07.2024, 17:45 Uhr und dem 06.07.2024, 10:00 Uhr gelangte die unbekannte Täterschaft unbemerkt auf ein Grundstück in der Quellner Straße. Eine dortige Garage wurde gewaltsam geöffnet. Ein hier abgestelltes Pedelec wurde entwendet. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizeistation Tostedt unter 04182- 404270 entgegen.

Hollenstedt - schwerer Verkehrsunfall mit sieben verletzten Personen

Am Samstag, um 10:05 Uhr, kam es in der Tostedter Straße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Hierbei übersah der 44-jährige Fahrzeugführer beim links Einbiegen auf den Zubringer zur Bundesautobahn 1, in Fahrtrichtung Hamburg, den entgegenkommenden Pkw des 52-jähigen Fahrzeugführers woraufhin es zum Verkehrsunfall zwischen den Pkw kam. Hierbei verletzten sich beide Fahrzeugführer sowie alle fünf Mitfahrer (zwei Kinder) des Unfallverursachers. Zwei Erwachsene Unfallbeteiligte wurden hierbei schwer verletzt. Betriebsstoffe beider Fahrzeuge liefen massiv auf die Fahrbahn. Mehrere Rettungswagen sowie ein Notarztfahrzeug und ein Rettungshubschrauber versorgten die Verletzten vor Ort. Diese wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Die örtliche Feuerwehr war ebenfalls eingesetzt und sicherte die auslaufenden Betriebsstoffe. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und der anschließenden Reinigung der Fahrbahn wurden die Tostedter Straße sowie die Zu- und Abfahrt zur Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg gesperrt.

Hollenstedt / Appel - Wohnungseinbruchdiebstahl

Zwischen dem 27.06.2024 und dem 06.07.2024 kam es in Appel im Wennerstorfer Weg zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Die unbekannte Täterschaft gelangte mittels Gewalteinwirkung auf ein Kellerfenster in das Wohnhaus und durchsuchte die Räumlichkeiten. Es wurden Schmuckgegenstände sowie Bargeld erlangt.

Buchholz / Steinbeck - Wohnungseinbruchdiebstahl

Zwischen dem 13.06.2024 und dem 05.07.2024 gelangte die unbekannten Täterschaft durch Gewalteinwirkung auf ein Fenster in das unbewohnte Einfamilienhaus im Grenzweg. Dieses wurde komplett durchsucht. Mutmaßlich wurden Schmuckgegenstände erlangt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen zu den Wohnungseinbruchdiebstählen nimmt die Polizei in Buchholz unter 04181 285-0 entgegen.

Harmstorf - versuchter Fahrraddiebstahl mit anschließender Trunkenheitsfahrt

Am Samstagmorgen, gegen 00:20 Uhr, wurde durch einen Zeugen beobachtet wie eine Person im Bereich der Hauptstraße, in Höhe der Straße Am Horstberg, versuchte ein angeschlossenes Fahrrad zu entwenden. In der Folge konnte der 42-jährige Beschuldigte durch die eingesetzten Beamten angetroffen werden. Dieser wurde zwecks weiterer Maßnahmen der Polizeidienststelle in Buchholz zugeführt. Weiterhin konnte im Nahbereich ein Fahrzeug mit mutmaßlichen Komplizen des Beschuldigten kontrolliert werden. Bei dem 38-jährigen Fahrzeugführer wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab 1,66 Promille. Eine Blutentnahme wurde in der Folge durchgeführt. Entsprechende Strafverfahren wurden gegen die Beschuldigten eingeleitet. Zeugen, die hier ebenfalls Beobachtungen zu dem Diebstahl oder verdächtigen Personen gemacht haben, werden gebeten sich auf bei der Polizei in Buchholz unter 04181-2850 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell