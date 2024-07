Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Altmetall gestohlen ++ Jesteburg - Ohne Führerschein gefahren

Seevetal/Beckedorf (ots)

Altmetall gestohlen

In der Nacht zu Donnerstag, 4.7.2024, in der Zeit zwischen 18 Uhr und 7:30 Uhr, kam es am Beckedorfer Bogen zu einem Altmetalldiebstahl auf einem Betriebshof. In der fraglichen Zeit brachen die Täter das Tor der Umzäunung auf und gelangten so auf das Gelände. Von dort entwendeten sie Kupfer- und Messingreste im Gesamtwert von rund 3000 EUR. Die Täter konnten unbemerkt entkommen.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Telefonnummer 04105 6200.

Jesteburg - Ohne Führerschein gefahren

Am Donnerstag, 4.7.2024, gegen 17.35 Uhr, fiel Beamten einer Zivilstreife ein Opel Corsa auf, an dessen Steuer ein ihnen bekannter 15-Jähriger saß. Als die Beamten den Wagen anhalten wollten, missachtete der Fahrer die Haltzeichen. Die kurze Flucht endete allerdings in einer Sackgasse. Der Jugendliche flüchtete zu Fuß. Seinen 19-jährigen Beifahrer konnten die Beamten am Fahrzeug überprüfen.

Gegen den 15-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel und die Kennzeichen des Wagens sicher.

