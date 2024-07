Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mehrere Einbrüche am Wochenende ++ A7 Egestorf - Unfallverursacher flüchtet nach Unfall mit mehreren Verletzten

Landkreis Harburg (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es in mehreren Bereichen im Landkreis Harburg zu Einbrüchen gekommen. In der Zeit von Freitag bis Sonntag wurde in ein Vereinsheim in der Bürgerweide in Winsen eingebrochen. Die Täter hebelten eine Tür auf und entwendeten aus dem Vereinsheim dann Bargeld. Im gleichen Zeitraum öffneten unbekannte Täter gewaltsam die Zugangstür zu einem Friseurgeschäft in der Bahnhofstraße in Neu Wulmstorf. Die Täter entnahmen das in der Kasse aufgefundene Bargeld und flüchteten. In der Nacht von Samstag auf Sonntag scheiterten die Täter an einer Zugangstür zu einer Pizzeria in der Plankenstraße in Winsen. Nachdem sie vergeblich versucht hatten, eine Tür zu dem Geschäft aufzuhebeln, ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Allerdings entstand an der Tür Sachschaden.

A7 Egestorf - Unfallverursacher flüchtet nach Unfall mit mehreren Verletzten

Am frühen Sonntagabend, 07.07.2024, gegen 18:35 Uhr, befuhr ein 59jähriger aus Hamburg mit seinem BMW die A7 in Rtg. Hamburg auf dem mittleren von drei Fahrstreifen. In Höhe der Raststätte Seevetal befindet sich derzeit eine Baustelle und die Fahrbahn wird von drei auf zwei Fahrstreifen begrenzt. Nach den Angaben des BMW- Fahrers scherte ein Fahrzeug, das sich auf dem linken der drei Fahrstreifen befand, plötzlich vor ihm auf den mittleren Fahrsteifen ein, so dass er eine Gefahrenbremsung durchführen musste. Die hinter dem BMW- Fahrer fahrende 20jährige Frau aus Schleswig-Holstein erkannte das zu spät und fuhr auf den BMW auf. Der Fahrer des verursachenden Fahrzeuges setzte seine Fahrt fort, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Fahrer des BMW, die 20jährige Audi- Fahrerin sowie ihr Beifahrer wurden leichtverletzt ins Krankenhaus gebracht. Die A7 musste für etwa 45 Minuten komplett in Richtung Hamburg gesperrt werden. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Winsen unter 04171/ 796 215 entgegen.

