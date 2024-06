Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 37-Jährigen am Flughafen Düsseldorf - Person führte Drogen mit sich

Düsseldorf (ots)

Am gestrigen frühen Donnerstagmorgen (13.06.2024) wurde im Rahmen der Streifentätigkeit am Flughafen Düsseldorf ein 37-jähriger Rumäne durch die Bundespolizei kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann seit April dieses Jahres von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf wegen Diebstahls gesucht wurde. Demnach wurde er im Januar 2024 zu einer Geldstrafe in Gesamthöhe von 500 Euro verurteilt. Nachdem der Mann zur Wache der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf begleitet wurde, wurde bei diesem während der Durchsuchung ein weißes Pulver, welches sich als Amphetamin herausstellte, aufgefunden. Dank eines Familienangehörigen konnte die o.a. Geldstrafe jedoch beglichen und somit die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 49 Tagen abgewendet werden. Zwecks Einleitung eines Strafverfahrens wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde der Mann danach an den Zoll übergeben.

