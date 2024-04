POL-MG: Kupferkabelklau an der Kabelstraße

Mönchengladbach (ots) - Ein unbekannter Täter hat sich am Donnerstagmorgen, 25. April, gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung im Ortsteil Wanlo verschafft. Er entwendete diverse Wertsachen und flüchtete über einen Feldweg. Ermittler der Kriminalpolizei sicherten am Montag mögliche Spuren in einer Wohnung an der Straße Schweinemarkt. Dort hatte eine Anwohnerin gegen Mittag festgestellt, dass jemand die Wohnungstür gewaltsam geöffnet hatte. Zudem hatte jemand die ...

