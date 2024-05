Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Ingewahrsamnahme

Rastatt (ots)

Nach vorausgegangenen Streitigkeiten am Donnerstagabend in einer Gaststätte in Rastatt wurde ein 27-jähriger Mann, aufgrund seiner Alkoholisierung, von einer Streifenwagenbesatzung zum Polizeirevier nach Rastatt verbracht. Da er sich unkooperativ und aggressiv gegenüber den Polizeibeamten verhielt, musste er mit Handschließen geschlossen werden. Nachdem er sich auf der Fahrt und auf der Dienststelle mehrfach erbrach, wurde ein Rettungswagen verständigt. Nach der medizinischen Begutachtung lagen keine gesundheitlichen Risiken vor. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Eine "Überstellung" an den Bruder scheiterte am weiterhin aggressivem Verhalten des 27-Jährigen. Um eine geäußerte Eigengefährdung auszuschließen wurde der Mann in eine psychiatrische Einrichtung untergebracht./vo

