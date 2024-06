BPOL NRW: Bundespolizei verhindert mögliche Kindesentziehung am Dortmunder Flughafen

Dortmund - Holzwickede (ots) - Am gestrigen Nachmittag (12. Juni) verkaufte ein Mann einem Unbekannten am Hauptbahnhof Dortmund Drogen. Anschließend versteckte er die restlichen Betäubungsmittel in einem Mülleimer. Ein Zeuge, der auf den Sachverhalt aufmerksam wurde, informierte die Bundespolizei. Gegen 15:55 Uhr erschien ein 21-Jähriger in der Bundespolizeiwache am Dortmunder Hauptbahnhof und gab an, einen ...

mehr