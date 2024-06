Konstanz (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Straße "Stadtgarten". Am frühen Dienstagmorgen, gegen 1.45 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen der Gaststätte "Pavillon am See". Ob die Einbrecher Beute machten, ist noch nicht bekannt. Die Höhe des entstandenen Schadens kann ebenfalls ...

