Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen/ Lkr. Konstanz) Bagger mutwillig beschädigt - Polizei bittet um Hinweise (04./05.06.2024)

Engen (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 04.06.2024, und Mittwoch, 05.06.20204. hat ein unbekannter Täter an einem auf der Schützenstraße kurz nach dem Ortsausgang Engen in Richtung Bittelbrunn abgestellten Bagger die Scheiben des Führerhauses eingeschlagen und so einen Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro an der Baumaschine angerichtet. Der Bagger stand wegen einer Baustelle linksseitig auf dem dortigen Grünstreifen. Der Polizeiposten Engen, Tel. 07733 9409-0, hat Ermittlungen wegen der begangenen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell