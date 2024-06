BPOL NRW: Öffentlichkeitsfahndung der Bundespolizei - Wer kennt diesen Mann?

Köln (ots) - Eine Parfümerie im Kölner Hauptbahnhof ist am gestrigen Mittwoch wiederholt zum Ziel dreister Ladendiebe geworden. In den Mittagsstunden soll zunächst ein 60-jähriger Pole, am frühen Abend dann ein 23-jähriger Pakistaner Parfüm entwendet haben. Bundespolizisten nahmen die Männer fest. Gegen 14:15 Uhr entnahm der 60-Jährige drei Duftflaschen, ...

