Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Von der Parfümerie ins Gewahrsam: Bundespolizei nimmt Ladendiebe fest

Köln (ots)

Eine Parfümerie im Kölner Hauptbahnhof ist am gestrigen Mittwoch wiederholt zum Ziel dreister Ladendiebe geworden. In den Mittagsstunden soll zunächst ein 60-jähriger Pole, am frühen Abend dann ein 23-jähriger Pakistaner Parfüm entwendet haben. Bundespolizisten nahmen die Männer fest.

Gegen 14:15 Uhr entnahm der 60-Jährige drei Duftflaschen, verstaute diese in seinen Jackentaschen und verließ die Filiale ohne zu bezahlen. Die Schadenshöhe belief sich auf ca. 174 Euro. Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen den Polen fest. Sie führten eine Identitätsfeststellung und einen Atemalkoholtest bei dem Tatverdächtigen durch, welcher ca. 1 Promille ergab.

Der 23-Jährige hatte gegen 19:00 Uhr ein Parfüm im Wert von ca. 137 Euro entwendet. Hinzu gerufene Beamte der Bundespolizei nahmen auch ihn fest und führten ihn zur Feststellung seiner Identität der Dienststelle zu. Ein Atemalkoholtest bei dem Pakistaner ergab ca. 1,6 Promille.

Die Uniformierten eröffneten gegen die Männer Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und übergaben sie dem Polizeigewahrsamsdienst des Polizeipräsidiums Köln. Beide müssen sich nun vor einem Haftrichter verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell