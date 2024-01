POL-MFR: (32) Mehrere Kelleraufbrüche - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (07.01.2024) musste ein Mann in Gewahrsam genommen werden, welcher in einem Mehrfamilienhaus offenbar die Kontrolle über sein Handeln verlor. Er führte ein Messer mit sich und schrie mehrmals "Heil Hitler". Gegen 02:30 Uhr teilten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Reindelstraße der Einsatzzentrale des ...

