POL-PDKH: Unfallflucht im Weinberg

Pfaffen-Schwabenheim, Kreuznacher Straße (ots) - Am Morgen des 20.05.2024 kam es ab 06:30 Uhr zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei, als in einem Mehrfamilienhaus in Paffen-Schwabenheim der CO2-Warner in einer Wohnung auslöste. Aufgrund des unbedachten Umgangs mit einem Holzkohlegrill erlitten drei Personen im Alter von 36, 32 und 6 Jahren ...

