Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Drei Personen leicht verletzt nach unbedachtem Umgang mit Holzkohlegrill

Pfaffen-Schwabenheim, Kreuznacher Straße (ots)

Am Morgen des 20.05.2024 kam es ab 06:30 Uhr zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei, als in einem Mehrfamilienhaus in Paffen-Schwabenheim der CO2-Warner in einer Wohnung auslöste. Aufgrund des unbedachten Umgangs mit einem Holzkohlegrill erlitten drei Personen im Alter von 36, 32 und 6 Jahren leichte Verletzungen in Form einer Kohlenmonoxidvergiftung, Kopfschmerzen und Übelkeit, welche in den Bad Kreuznacher Krankenhäusern aktuell behandelt werden. Die Wohnung ist nach Durchlüften durch die freiwilligen Feuerwehren aus Pfaffen-Schwabenheim und Umgebung, welche mit insgesamt 58 Mann/Frau im Einsatz waren wieder bewohnbar. Gegen den 36 Jahre alten Verursacher wird ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eröffnet.

