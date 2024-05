POL-PDKH: Laute Knallgeräusche in Bad Kreuznach

Bad Kreuznach (ots) - Am Mo., 06.05.2024, gegen 07.45 Uhr, fuhr eine PKW-Fahrerin in Bad Kreuznach aus dem Kreisel in der Bosenheimer Str., bei der Fa. Fleischhauer in Richtung Ochsenbrücke und stieß dabei mit einer Fußgängerin zusammen, die die Fahrbahn überqueren wollte. Erst im Nachhinein stellte sich heraus, dass die Fußgängerin entgegen ihrer ersten Selbsteinschätzung leicht verletzt wurde. Die Polizei sucht ...

mehr