POL-PDKH: Verkehrsunfall auf der Salinenstraße - unklarer Unfallhergang

Bad Kreuznach, Pfingstwiese (ots) - Am Samstag, den 04.05.2024, laden der ADFC und die Verkehrssicherheitsberater der Polizeidirektion Bad Kreuznach Interessierte zu einem Pedelec-Fahrsicherheitstraining in der Zeit von 10:00 Uhr - 15:00 Uhr in Bad Kreuznach auf der Pfingstwiese ein. Das Angebot der Polizei richtet sich an alle Fahrer/Innen, die als Pedelec-Einsteiger ...

