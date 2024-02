Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240219 - 0192 Frankfurt-Nied: Vermisstenmeldung

Frankfurt

(lo) Seit dem 14.02.2024, gegen 08:30 Uhr wird die 44-jährige Emma-Astrid D.-B. aus der gemeinsamen Wohnung in Nied vermisst. Frau D.-B. hat am 12.02.2024 die Varisano Klinik in Höchst verlassen, dort war sie wegen Suizidgedanken aus eigener Veranlassung untergebracht. Sie verließ die eheliche Wohnung ohne Schlüssel, Handy, Portemonnaie und Ausweise. Bisherige Ermittlungen führten nicht zum Auffinden von Frau D.-B.

Frau Emma-Astrid D.-B. ist ca. 1,65m groß, ca. 55 Kg schwer, schlank, sie hat schulterlange blonde Haare und grüne Augen. Sie ist bekleidet mit einem grauen Jogginganzug, braunen Winterstiefeln und einer schwarzen langen Jacke. Auffällig ist eine Orthese mit blauer Schiene, die sie aufgrund eines operierten Bruches der rechten Hand trägt.

Wer kann Angaben zum Aufenthalt von Emma-Astrid D.-B. nach dem 14.04.2024 machen?

Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort bitte an die Kriminalpolizei Frankfurt am Main unter 069/755-51199 oder jede andere Polizeidienststelle.

