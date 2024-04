Lüdenscheid (ots) - Kellereinbruch Am Donnerstagmorgen stellte ein 67 - Jähriger aus Lüdenscheid fest, dass unbekannte Täter in seinen Keller eingedrungen sind. Mittwochmittag war alles in Ordnung - nun fehlen eine Stichsäge und Wein. Offenbar haben sich der oder die Täter Zugang in das Mehrfamilienhaus verschafft und hebelten dann das Kellerabteil auf. Die Kriminalpolizei ermittelt / die Polizeiwache Lüdenscheid ...

