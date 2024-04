Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Betrunkener PKW-Fahrer gibt sich als sein Bruder aus und flüchtet

Bad Kreuznach - Bosenheimer Straße (ots)

Am 30.04.2024 gegen 02:57 Uhr führte eine Funkstreifenwagenbesatzung der PI Bad Kreuznach in der Bosenheimer Straße in Bad Kreuznach mit einem 30 Jahre alten Bad Kreuznacher eine Verkehrskontrolle durch. Im Rahmen der Kontrolle kann bei dem Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille. Nachdem dem jungen Mann die Mitnahme zur Dienststelle zwecks Blutentnahme eröffnet wurde, flieht er in einem unbeobachteten Moment fußläufig von der Kontrollörtlichkeit. Im Rahmen der Nacheile kann er gestellt und letztendlich nach Androhung des Distanzelektroimpulsgeräts fixiert werden. Der polizeilich bereits in Erscheinung getretene Beschuldigte gibt sich zunächst als sein jüngerer Bruder aus, kann aber durch einen lebensälteren Kollegen und im Rahmen eines polizeilichen Personenfeststellungsverfahrens identifiziert werden. Ihm wird eine Blutprobe entnommen.

