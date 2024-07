Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: 16jährige bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Reindorf (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag, 11.07.2024 auf der K 83 bei Reindorf. Ein 23jähriger Mann aus Hanstedt befuhr mit seinem Auto die K83 in Richtung Lüllau, als eine 16jährige Fußgängerin von dem dortigen Fußweg unvermittelt auf die Fahrbahn trat, um diese zu überqueren. Der Autofahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Mädchen nicht mehr verhindern. Sie wurde von dem Auto erfasst und dadurch schwer verletzt. Warum genau das Mädchen die Straße so unvermittelt betrat ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Die Straße wurde während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Das Mädchen wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell