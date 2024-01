Polizei Hagen

POL-HA: Wohnungsbrand in Haspe

Hagen-Haspe (ots)

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei wurden am Sonntagnachmittag zu einem Brand in der Talstraße alarmiert. Durch noch ungeklärte Ursache ist dort eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Der Wohnungsmieter befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht in seiner Wohnung. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte so noch rechtzeitig Schlimmeres verhindern. Die Hausbewohner mussten für die Zeit der Löscharbeiten das Haus verlassen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen. (sch)

