POL-HA: Kaninchen aus Stall eines Gartens in Altenhagen gestohlen

Hagen-Mitte (ots) - Am Sonntagmorgen (14.01.2024) entwickelte sich am Hauptbahnhof ein verbaler Streit unter Taxifahrern zu einer handfesten Auseinandersetzung, bei der ein 44-jähriger Mann verletzt wurde. Der in Hagen wohnhafte Taxifahrer fuhr, gegen 06.00 Uhr, mit seinem Auto zu dem Taxistand in der Straße Am Hauptbahnhof. Aus bislang ungeklärter Ursache entstand ...

