POL-WL: Abgelenkt und Schmuck gestohlen ++ Seevetal- In Haus eingebrochen und Auto gestohlen

Bereits am 29.06.2024, zwischen 11:00 und 16:00 Uhr, kam es in einem Reihenhaus in der Straße Winsener Baum in Winsen/Luhe zu einem Diebstahl von diversem Goldschmuck. Während einer, in den sozialen Medien inserierten, Haushaltsauflösung wurde die Geschädigte von einem männlichen Täter in ein Gespräch verwickelt, während seine Partnerin das Haus durchsuchte. Der dabei entwendete Schmuck wurde nicht zum Verkauf angeboten. Die unbekannten Täter waren mit einem hellblauen Pkw vor Ort. Die Polizei Winsen bittet insbesondere Personen, die ebenfalls die Haushaltsauflösung aufgesucht hatten, sich zu melden (04171/7960). Bereits Anfang Mai dieses Jahres ist es im Veilchenweg in Buchholz zu einer ähnlichen Tat gekommen. Auch hier wurden während einer Hausbesichtigung auf gleiche Art und Weise Schmuck- und Wertgegenstände entwendet.

Seevetal- In Haus eingebrochen und Auto gestohlen Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es am Montag, 15.07.2024, in der Zeit zwischen 07 und 13 Uhr. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu dem Haus in der Hölderlinstraße in Seevetal, in dem sie gewaltsam auf eine Terrassentür einwirkten. Nachdem das gesamte Haus durchsucht worden ist entwendeten der oder die Täter mit den im Haus aufgefundenen Autoschlüsseln einen grauen Mercedes Benz V-Klasse, amtl. Kennzeichen: WL-C 6008. Der Gesamtschaden wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeiinspektion Harburg unter 04181/ 2850 entgegen.

