Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Unbekannte brechen in Gartenhäuser ein ++ Neu Wulmstorf - Autoaufbrecher stehlen Staubsauger

Tostedt (ots)

Am vergangenen Wochen, zwischen Freitag und Sonntag, haben unbekannte Täter im Bereich der Stettiner Straße in Tostedt mehrere Gartenhäuser aufgebrochen. Aus einem Gartenhaus wurden vier hochwertige Fahrräder entwendet, aus einem weiteren lediglich Getränke. Zudem versuchten der oder die Täter auch noch eine Garage aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Der Schaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Tostedt entgegen (04182/404270).

Neu Wulmstorf - Autoaufbrecher stehlen Staubsauger

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Freitag bis Sonntag in der Hauptstraße in Neu Wulmstorf insgesamt drei Transporter einer örtlichen Firma auf. Aus den Transportern wurden sechs hochwertige Staubsauger in einem Wert von 3.600 Euro entwendet. Die Polizei neu Wulmstorf nimmt Hinweise entgegen (040-33441990)

