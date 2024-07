Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (web)- Am Samstagabend, gegen 17:00 Uhr, kam es in der Martin-Luther-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Fahrzeugführer des verursachenden Pkw unerlaubt entfernte. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein weißer PKW die Martin-Luther-Straße aus Rtg. Elsa-Brandström-Straße kommend und touchierte beim Vorbeifahren einen geparkten Pkw am Außenspiegel. Das Spiegelgehäuse des Unfallverursachers löst sich und prallt gegen einen weiteren Pkw. An den beiden geparkten Pkw entsteht ein Sachschaden von ca. 600 Euro. Das unfallverursachende Fahrzeug setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Aufgrund von Zeugenaussagen sucht die Polizei in Bad Salzdetfurth nun einen Pkw Kleinwagen, in weißer Farbe, welcher ** möglicherweise ** zu einem Pflegedienst gehören könnte und über einen beschädigten Seitenspiegel auf der Beifahrerseite verfügt. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Salzdetfurth unter Tel. 05063-9010 entgegen.

