POL-HI: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung durch Graffiti in Groß Himstedt

Hildesheim (ots)

GROß HIMSTEDT (hau) Unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht eine Mauer einer Scheune in der Straße "Am Ostenteich" in Groß Himstedt mit Graffiti beschmiert und somit an dieser Sachschaden verursacht. Die Mauer grenzt direkt an den Gehweg.

Nach jetzigem Ermittlungsstand wurden die Schriftzüge (auch Graffiti-Tags genannt) mit schwarzer Sprühfarbe im Zeitraum von Freitagabend, den 12.07.2024 gegen 19:30 Uhr und Samstagmorgen, den 13.07.2024, gegen 08:00 Uhr angebracht.

Die Farbe lässt sich nicht mehr entfernen, daher ermittelt die Polizei nun wegen Sachbeschädigung.

Zeuginnen oder Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder anderweitig sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063-9010 in Verbindung zu setzen.

