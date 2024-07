Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruchdiebstahl in Kiosk in Himmelsthür

Hildesheim (ots)

Hildesheim (bli) - Am Samstagmorgen, 13.07.2024, gegen 02.05 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters in einen Kiosk in der Straße "An der Pauluskirche" zu gelangen. Nachdem sie vermutlich durch Anwohner aufgeschreckt wurden, ließen die Täter von ihrer Tatbegehung ab und flüchteten unerkannt. Die Täter konnten im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen nicht mehr festgestellt werden. Zeugen, denen im dortigen Bereich verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hildesheim unter der Rufnummer 05121/939-115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell