Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kennzeichenmissbrauch führt zum Anhalten- Fahrer reagiert aggressiv

Herford (ots)

(sls) Polizeibeamte bemerkten am Dienstagnachmittag (4.6.) einen schwarzen VW Golf in der Herforder Innenstadt, dessen angebrachten Kennzeichen augenscheinlich entstempelt waren. Bei der anschließenden Überprüfung gegen 15.35 Uhr auf dem Parkplatz einer Tankstelle an der Salzufler Straße wurde festgestellt, dass die amtlichen Kennzeichen zuvor entsiegelt wurden und zu einem Renault gehörten. Laut polizeilicher Auskunft ist der Golf nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Der 40-Jährige Fahrer aus Detmold, der mit seinem zwei Kindern im Alter von 4 und 9 Jahren unterwegs war, gab den Beamten über an, dass er den Golf gekauft habe, in der Annahme, mit den angebrachten Kennzeichen fahren zu dürfen.

Weitere Überprüfungen ergaben, dass der Detmolder aktuell nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, weil diese ihm bereits 2016 entzogen wurde. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen wurden der 40-Jährige immer aggressiver und missachtete die Aufforderungen der Beamten. Aus Eigensicherungsgründen wurden er vorläufig fixiert.

Aufgrund des schwankenden Verhaltens des Fahrers bestand der Verdacht, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es wurde vor Ort ein Drogen-Schnelltest durchgeführt. Dieser verlief positiv, so dass dem Detmolder auf der Polizeiwache Herford eine Blutprobe entnommen wurde. Das Fahren von Kraftfahrzeugen wurde ihm deutlich untersagt. Die Mutter des Beschuldigten kümmerte sich anschließend um die beiden Kinder. Den 40-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen diverser Verkehrsdelikte.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell