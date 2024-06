Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Diensträumen- Zugangstür aufgebrochen

Enger (ots)

(sls) Als die Leiterin einer Personalfirma am Dienstagmorgen (4.6.) die Arbeit an der Geschäftsstelle an der Renteistraße aufnehmen wollte, bemerkte sie eine aufgebrochene Eingangstür und alarmierte die Polizei. Bei der anschließenden Nachschau der Büroräume wurden weitere aufgebrochene und durchwühlte Schränke festgestellt. Nach ersten Ermittlungen wurde eine schwarze Geldkassette mit Bargeld entwendet. Die bislang unbekannten Täter nutzten den Zeitraum von Montagabend gegen 17.00 Uhr bis zum frühen Dienstagmorgen um 06.45 Uhr, um durch die beschädigte Eingangstür in das Objekt zu gelangen und das Diebesgut mitzunehmen. Die Kriminalpolizei hat mit der Auswertung von Spuren begonnen und bittet weitere Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

