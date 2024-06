Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Einfamilienhaus ein - Polizei sucht Zeugen

Vlotho (ots)

(jd) Die Abwesenheit der Eigentümer nutzten bisher Unbekannte, um in ein Einfamilienhaus an der Höltkebruchstraße einzudringen. Zeugen fielen am Sonntag (1.6.) gegen Mittag zwei beschädigte Fenster auf. Als sie nach dem Rechten sahen, bemerkten sie einen offenbar beschädigten Schließmechanismus der Tür und verständigten die Polizei. Im Inneren des Hauses hatten der oder die unbekannten Täter mehrere Räume auf der Suche nach Diebesgut durchwühlt. Außerdem waren sämtliche Wasserhähne in den Badezimmern aufgedreht und der Strom ausgestellt. Ob es den Tätern gelang, Diebesgut aus dem Einfamilienhaus an sich zu nehmen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag, 14.30 Uhr und Sonntag, 11.10 Uhr. Zeugen, die im Verlauf des Wochenendes etwas Auffälliges im Bereich der Höltkebruchstraße gesehen haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell