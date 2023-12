Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl aus Gartenanlage

Altenburg (ots)

Altenburg. Ein Unbekannter verschaffte sich im Zeitraum von Samstag zu Sonntag (09.-10.12.2023) widerrechtlich Zutritt zu insgesamt drei Gartengrundstücken in einer Kleingartenanlage in der Grabenstraße. Außerdem drang der Täter in zwei Gartenlauben ein und entwendete hieraus elektronische Kleingeräte. Der Einbruch in eine weitere Gartenlaube misslang und der Täter entkam unerkannt. Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen liefern können, werden gebeten, sich bei der Altenburger Polizei zu melden. Bezugsnummer: 0321936/2023. (PZ)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell