Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Lagerraum ein - 19 Fahrräder entwendet

Kirchlengern (ots)

(jd) Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am Donnerstag (30.5.), um 8.30 Uhr ein offenstehendes Tor am Lagerraum eines Gebäudes an der Elsestraße und verständigte die Polizei. Die hinzugerufenen Beamten stellten fest, dass der oder die unbekannten Täter ein Fenster mittels eines Werkzeugs gewaltsam öffneten und so in das Lager gelangten. Im Inneren gingen sie dann mit roher Gewalt die Tür des Lagerraums an und brachen ein Holzelement aus der Tür. So gelang es ihnen dann ihr Diebesgut abzutransportieren: Aus dem Lager entwendeten sie 19 Fahrräder. Die genaue Schadenshöhe ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter 05221/8880 zu melden.

