Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auffahrunfall - VW-Fahrerin leicht verletzt

Rödinghausen (ots)

(jd) An der Osnabrücker Straße ereignete sich am Samstag (1.6.), um 17.40 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine 51-jährige Frau aus Rödinghausen fuhr mit ihrem VW von der Autobahnausfahrt kommend in Richtung Osnabrücker Straße und beabsichtigte, dort nach rechts abzubiegen. Sie hielt ihr Fahrzeug zunächst an der dortigen Haltelinie an, als sie plötzlich einen Aufprall wahrnahm. Ein unmittelbar hinter ihr fahrender, 44-jähriger Bünder fuhr mit seinem Mercedes auf den wartenden VW auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 51-Jährige leicht verletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen liegt bei rund 3.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell