Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Bäckerei- Unbekannte öffnen Tresor

Herford (ots)

(sls) Eine Mitarbeiterin einer Bäckerei an der Werrestraße bemerkte am Freitagmorgen (31.5.) gegen 5.20 Uhr, dass unbekannte Täter über den Tatzeitraum des Feiertages die Hintertür aufbrachen. Bei der genauen Nachschau wurde festgestellt, dass die Unbekannten noch eine weitere Tür zum Lagerraum beschädigten. Anschließend wurde der dortige Tresor mit grober Gewalt aufgehebelt und aus dem Tresor noch eine bislang unbekannte Menge an Bargeld entwendet. Zudem wurden diverse Gegenstände aus dem Lagerraum noch in den Bereich der Anlieferung geworfen. Anschließend flüchteten die Unbekannten vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat mit der Auswertung von vorhandenem Spurenmaterial begonnen und bittet Zeugen, die in der Zeit von Mittwochabend um 18:30 Uhr bis zum Freitagmorgen verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge im Bereich des Tatortes gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell