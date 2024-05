Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Pedelec entwendet - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Ein Herforder zeigte gestern (28.5.) den Diebstahl seines Pedelecs an. Als der Mann gegen 5.30 Uhr das Rad aus seinem Gartenschuppen an der Rostocker Straße holen wollte, bemerkte er den Diebstahl. Die bisher unbekannten Tatverdächtigen verschafften sich unbemerkt Zutritt zu dem Schuppen und entwendeten das Rad, das mit einem Faltschloss an ein weiteres Fahrrad angeschlossen war. Außerdem nahmen sie das dazugehörige Ladegerät aus einem Schrank an sich. Der Wert des braunen Pedelecs der Marke Cube liegt bei rund 3600 Euro. Letztmalig sah der Herforder sein Pedelec am Montag, um 14.30 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

