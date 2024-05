Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Körperverletzung - Herforder verletzt 36-Jährigen

Herford (ots)

(jd) In der Nacht zu Sonntag (26.5.) alarmierten Zeugen um kurz nach 1.00 Uhr die Polizei aufgrund einer Körperverletzung am Gänsemarkt. Ein bis dahin Unbekannter und ein 36-jähriger Herforder gerieten zunächst in eine verbale Auseinandersetzung. Wenige Minuten später ging der Unbekannte dann den 36-Jährigen körperlich an und verletzte ihn. Der Herforder versuchte daraufhin, die Örtlichkeit zu Fuß in Richtung Steinstraße zu verlassen, wurde jedoch von dem Unbekannten daran gehindert und erneut körperlich angegangen. Zeugen hielten den Tatverdächtigen daraufhin zunächst fest, dieser konnte jedoch mit Widerstand doch noch vom Tatort flüchten.

Den hinzugerufenen Polizeibeamten gaben der Herforder sowie mehrere Zeugen eine auffällige Personenbeschreibung des bis dahin Unbekannten. Eine Fahndung im Nahbereich wurde umgehend eingeleitet.

An der Straße Janup trafen die Beamten dann die beschriebene Person an. Bei ihm handelt es sich um einen 38-jährigen Herforder. Da er Anzeichen von Alkoholkonsum zeigte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der positiv ausfiel. Auf der Herforder Wache wurde dann eine von der Staatsanwaltschaft Bielefeld angeordnete Blutprobe entnommen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er 28-Jährige dem Zentralen Polizeigewahrsam zugeführt.

