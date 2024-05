Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Rüttelplatten von Baustellen entwendet

Löhne (ots)

(jd) Der Mitarbeiter einer Firma stellte gestern (27.5.), um 6.30 Uhr einen Diebstahl auf einer Baustelle an der Straße Scheidkamp fest: Bisher unbekannte Täter entwendeten eine Rüttelplatte. Diese war durch die Schaufel eines Baggers gegen Wegnahme gesichert worden. Dennoch gelang es den bisher Unbekannten, die Baggerschaufel zu bewegen und dann die Rüttelplatte abzutransportieren. Sie hat einen Wert von 10.500 Euro. Am Vortag gegen 11.00 Uhr war letztmalig ein Mitarbeiter auf der Baustelle. Zu diesem Zeitpunkt war die Rüttelplatte noch vor Ort. Kurze Zeit später meldete sich dann der Mitarbeiter einer Baustelle an der Straße Am großen Kamp bei der Polizei. Auch hier wurde eine Rüttelplatte, die am Sonntagnachmittag noch vor Ort war, entwendet. Diese war hinter einem Baustellencontainer abgestellt worden und hat einen Wert von rund 9.000 Euro. Der Diebstahl fiel am Montag, um 8.15 Uhr auf. Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe der beiden Sachverhalte wird ein Zusammenhang der Taten überprüft. Zeugen, die an den beiden Baustellen etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell