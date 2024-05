Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Schwerer Diebstahl von Kraftwagen- Unbekannte nehmen zwei Autos mit

Herford (ots)

(sls) Gleich zwei Autobesitzer stellten im Laufe des Donnerstag (30.5.) fest, dass ihre Fahrzeuge vom Abstellort entwendet wurden. Am unteren Hamscheberg wurde durch den Nutzer ein Geländewagen Mercedes Benz GLE in schwarz auf der Grundstückseinfahrt am Mittwochabend gegen 20:30 Uhr abgestellt. Am Donnerstagmorgen gegen 08:00 Uhr bemerkte der Geschädigte den Diebstahl des hochwertigen Mercedes mit dem amtlichen Kennzeichen HF-GE 8. Eine Ortung des Fahrzeuges verlief bislang negativ. Gegen 13:00 Uhr bemerkte auch der Eigentümer einer Autovermietung den Diebstahl eines blauen BMW X4 am Alten Postweg. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen EN-EA 1605 wurde am rechten Fahrbahnrand gegenüber des Firmengeländes am späten Mittwochabend abgestellt. Die Ermittlungen zu beiden Diebstählen wurden aufgenommen und die Kriminalpolizei hofft auf Zeugen, die Angaben zum Diebstahl oder auch möglichen Verbleib der Fahrzeuge geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

