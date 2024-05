Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Randalierer mit Feuerlöscher unterwegs- Angriff auf Sicherheitsdienst

Herford (ots)

(sls) Am Mittwochabend (29.5.) wurden Polizeibeamte zu einer Auseinandersetzung an der Steinstraße in Herford gerufen. Nach ersten Ermittlungen befand sich ein 26-Jähriger aus Herford vor einer Cocktailbar. Kurz zuvor hatte der Herforder einen Feuerlöscher aus der Bar genommen und sprühte mit diesen auf dem anliegenden Parkplatz herum. Zeugen wurden auf die Situation aufmerksam und versuchten den 26-Jährigen zu beruhigen. Dieser warf jedoch mit weiteren Gegenständen nach den Zeugen und Sicherheitsdienstmitarbeitern, die glücklicher Weise jedoch ihr Ziel verfehlten. Gegenüber den zwischenzeitlich alarmierten Beamten verhielt sich der Herforder weiterhin aggressiv und versuchte sich den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen. Mit einfacher körperlicher Gewalt konnte der junge Mann dann fixiert und zur Polizeiwache nach Herford verbracht werden. Durch die Auseinandersetzung wurden der Beteiligte selber, sowie die Polizeibeamten leicht verletzt. Der Herforder wurde einer psychiatrischen Klinik in Herford zugeführt. Er muss sich wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell