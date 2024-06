Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Betrug - Unbekannte gibt sich als Bankmitarbeiterin aus

Bünde (ots)

(jd) Am Freitag (31.5.) erhielt ein Mann aus Bünde einen Anruf von einer angeblichen Mitarbeiterin einer Bank. Diese teilte ihm mit, dass der Mann vor einigen Jahren eine dreistellige Summe in die Bank investiert habe und nun eine sechsstellige Summe erwirtschaftet wurde, die zur Auszahlung bereitstünde. Da der Mann tatsächlich vor Investments bei besagter Bank getätigt hatte, hielt er die Frau für glaubwürdig und übermittelte die Kontodaten seiner Hausbank nebst dazugehöriger PIN und TAN. Erst später bemerkte er, dass es zu zwei Abbuchungen von seinem Konto gekommen war, bei der jeweils höhere fünfstellige Summen abgebucht wurden. So fiel der Betrug auf und der Mann ließ sein Konto sperren.

Die Polizei teilt in diesem Zusammenhang mit, dass Bankmitarbeiter keine persönlichen Daten zu Kennwörtern oder TANs am Telefon erfragen. Bürger, die den geringsten Zweifel haben, sollten das Gespräch umgehend beenden und sich unter einer bekannten oder selbst recherchierten Nummer an das Geldinstitut wenden. Keinesfalls sollten persönliche Daten, Kennwörter oder Auskünfte zum Vermögen getätigt werden.

