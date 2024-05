Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Tankstelle auf der Centroallee überfallen

Oberhausen (ots)

Am 05.05.2024 gegen 01:20 Uhr versuchten drei Täter eine Tankstelle auf der Centroallee in Oberhausen zu überfallen. Mit einer Machete bewaffnet, versuchten zwei der Täter gewaltsam mit einer Brechstange die Türen zu dem Verkaufsraum der Tankstelle zu öffnen, während ein weiterer Täter auf dem Tankstellengelände in einem Fluchtfahrzeug wartete. Die Tankstelle war zur Tatzeit verschlossen, da Kunden aufgrund der Nachtzeit lediglich über den Nachtschalter bedient wurden. Vermutlich, weil die Täter einen Streifenwagen bemerkten, der sich in der Nähe aufhielt, ließen sie von der weiteren Tatausführung ab und flüchteten ohne Beute mit einem dunklen Hyundai Tucson in Richtung Osterfeld.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen negativ.

Die Angestellte der Tankstelle blieb unverletzt.

Bei den Tätern handelte es sich um drei maskierte und dunkel gekleidete Männer, wobei einer weiße Turnschuhe trug.

An dem Fluchtfahrzeug waren vorne und hintern keine Kennzeichen angebracht.

Zeugenaufruf:

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0208 / 826 - 0 mit der Polizei Oberhausen in Verbindung zu setzen.

Au.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell