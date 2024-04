Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Kurzmeldung des Verkehrsdienstes der Polizei Oberhausen

Ein 33-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Oberhausen befuhr mit seinem Pkw am Samstagabend (27.04.), um 20:23 Uhr, die Buschhausener Straße in Fahrtrichtung Duisburger Straße mit 86 km/h (Netto 83 km/h). Erlaubt sind dort maximal 50 km/h (innerorts). Die Folgen: 260,00 EUR Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot von einem Monat. Seine Reaktion: "Oh ok". Insgesamt wurden an dieser Messstelle in 40 Minuten elf Verstöße festgestellt, inklusive dem obigen "okayen" Fahrverbot.

