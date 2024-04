Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (19.04. bis 25.04.) sind insgesamt vier Wohnungseinbrüche in Oberhausen angezeigt worden. In drei Fällen blieb es dank gut gesicherter Fenster und Türen beim Versuch.

In Lirich wurde die Wohnungstür eines Bewohners aufgehebelt, diverse Schranktüren geöffnet und der Inhalt auf den Fußboden geworfen. Bargeld wurde entwendet.

Machen Sie den Einbrechern das Leben schwer und beherzigen Sie folgende Tipps:

Schließen Sie Ihre offenen Fenster, wenn Sie die Räumlichkeiten verlassen! Bei "auf Kipp" oder gar offenstehenden Fenstern haben Wohnungseinbrecher leichtes Spiel.

Lassen Sie sich von unseren Experten kostenlos beraten!

Polizistinnen und Polizisten brauchen die Augen und Ohren aller Bürgerinnen und Bürger.

Bitte unterstützen Sie uns im Kampf gegen die Kriminellen und informieren uns bei verdächtigen Wahrnehmungen in Ihrer Nachbarschaft sofort per Notruf 110.

