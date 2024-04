POL-OB: Fünf Personen nach Diebstahl einer Geldbörse gesucht

Oberhausen (ots) - Ein besonders dreister Räuber versuchte sein Glück am Montag (22.04.), gegen 13 Uhr, bei gleich zwei Frauen hintereinander und fand sich nur kurze Zeit später in der Gewahrsamszelle wieder. Eine 65-jährige Frau war auf dem Gehweg der Concordiastraße in Richtung Friedrich-Karl-Straße unterwegs, als der 30-jährige Eritreer sie ansprach und sie kurzerhand am Oberkörper umfasste und gleichzeitig ...

